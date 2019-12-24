Барселона готова віддати Аленью в оренду Бетісу – хавбек хоче перейти в інший клуб

Півзахисник Барселони Карлес Аленья вже найближчим часом може змінити клубну прописку.

21-річний вихованець "блаугранас" не має стабільної ігрової практики в команді Ернесто Вальверде, тож, скоріш за все, вирушить в оренду вже у січні, інформує Marca.

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На гравця претендують Хетафе та Бетіс. Сам Аленья схиляється до переходу в команду з передмістя Мадрида, адже вона братиме участь у плей-офф Ліги Європи. Ще одним великим плюсом на користь Хетафе є те, що в його складі виступає Марк Кукурелья, з яким Аленья товаришує з часів навчання в академії каталонського клубу.

Але керівництво Барселони переконане, що стиль гри Бетіса більше підходить молодому футболісту і в севільській команді він зможе краще проявити свої найкращі якості. Скоріш за все, клуб обере варіант з орендою саме у Бетіс.

До слова, в поточному сезоні Аленья зіграв за Барселону 5 матчів у всіх турнірах. В його активі одна результативна передача.

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