Барселона готова судитися з Nike через проблеми з формою на новий сезон

У каталонської Барселони виникли проблеми з початком продажів нового екіпірування.

Американська компанія Nike, яка є технічним спонсором "синьо-гранатових", зняла з продажу нову форму каталонського клубу через виробничі проблеми і відкликала із магазинів вже наявний товар через низьку якість, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, виявилося, що футболки линяють під впливом поту або води при пранні. Є два типи футболок – з дорожчими все в порядку, а от дешевші довелося відкликати з полиць магазинів.

Барселона на чолі з президентом Жозепом Бартомеу вже направила скаргу в Nike і прохання, щоб фірма компенсувала збитки, яких зазнає клуб через неможливість реалізовувати форму. Бартомеу попросив помічників оцінити втрати, щоб вимагати з Nike конкретну суму. Справа може дійти до суду, якщо компанія відмовиться компенсувати збитки. Nike при цьому не повідомив, коли зможе підготувати перероблені футболки.

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