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Барселона готова продати Коутінью заради повернення Неймара, – ЗМІ

10:54 3 Читать на русском
Барселона готова продати Коутінью заради повернення Неймара, – ЗМІ
Філіппе Коутінью / соцмережі

Хавбек Барселони Філіппе Коутінью може покинути клуб через прагнення іспанців повернути Неймара.

Барселона активно працює над поверненням Неймара на Камп Ноу. Як повідомляє Evening Standard, "блаугранас" готові принести в жертву Філіппе Коутінью.

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Бразильський хавбек хоча і забив 10 голів у 22 матчах у сезоні 2018/19, проте другий сезон в Іспанії складається для нього важче. В останніх 5 матчах він з'явився у стартовому складі лише 1 раз – це був матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (1:1), коли Ернесто Вальверде виставляв напіврезервний склад.

Як повідомляли ЗМІ, Неймар вважає свій перехід в ПСЖ влітку 2017 року помилковим і хоче повернутись у колишній клуб. Коутінью став гравцем Барселони минулої зими.

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