Марк-Андре тер Штеген і Френкі де Йонг розчарували керівництво клубу та можуть попрощатися з Барселоною.

Барселона через передчасний виліт з Ліги чемпіонів недорахується солідної суми, що виглядає катастрофою на фоні фінансових проблем клубу. Для перебудови складу доведеться продавати когось з основних футболістів.

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Де Йонг і тер Штеген були в списку недоторканих, але в цьому сезоні розчаровують. Слабкі виступи зірок змусили керівництво змінити думку. Барселона готова продати Френкі та Марка-Андре, повідомляє AS.

Нідерландець і німець не демонструють високий рівень гри, а також не стали лідерами роздягальні Барселони. Однак на ринку вони все одно високо оцінюються: 55 млн тер Штеген і 90 млн де Йонг. Фактично це єдиний ліквідні активи Барселони. Інші зірки або постаріли, або сильно втратили в ціні.

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