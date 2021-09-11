Івуарієць досі не домовився з "россонері" про продовження контракту, який завершується в кінці нинішнього сезону.

Кессьє відмовляється продовжити контракт з Міланом – на хавбека полюють Ліверпуль та ПСЖ

Потенційний статус вільного агента приваблює чимало клубів. Зокрема, Барселона готова втрутитися у боротьбу за Кессьє, якщо він таки не продовжить угоду з Міланом, стверджує журналіст Руді Галетті.

Раніше повідомлялося, що Франк не погодився на пропозицію Мілана через зарплату. Івуарієць хоче заробляти щонайменше 8 млн євро на рік, а клуб пропонує лише 6,5 млн. Нібито такі умови Кессьє готовий забезпечити ПСЖ. Також за ситуацією стежать Ліверпуль та Атлетіко.

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