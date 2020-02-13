Барселона готова поборотися з Челсі за Бога

Нападник Сассуоло Жеремі Бога зацікавив низку європейських грандів.

Барселона приєдналася до списку претендентів на француза, інформує Mundo Deportivo.

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Каталонці цікавилися Бога ще у грудні, однак вирішили не розпочинати переговорів із Сассуоло. Поточний сезон складається для 23-річного форварда доволі вдало, і влітку він може піти на підвищення. Головним претендентом на гравця вважається Челсі, у якого є право викупу Бога за 4 млн євро. Барселона готова нав'язати лондонцям боротьбу за перспективного нападника, який також приваблює своєю універсальністю.

Статистика Жеремі Бога у 23 матчах сезону 2019/20 – сім голів та чотири асисти.

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