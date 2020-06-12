Барселона готова піти на чималу жертву, щоб позбутися Коутінью

Барселона сподівається цього літа знайти новий клуб для хавбека Філіппе Коутінью.

Чинні чемпіони Іспанії готові навіть продовжити платити частину зарплатні бразильця у разі оренди, стверджує Тelegraph.

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Пріоритетами Коутінью є англійські гранди або ж залишитися в Баварії ще на один сезон. Втім, зарплата хавбека у розмірі 200 тисяч фунтів на тиждень турбує претендентів. Барселона також не збирається утримувати гравця, тому можливий компроміс – "блаугранас" візьмуть частину витрат на себе, щоб бразильця таки хтось забрав.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Коутінью забив 9 м'ячів і віддав 8 результативних передач в 32 матчах за Баварію.

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