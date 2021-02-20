27-річний іспанець може повернутись на батьківщину. У його послугах зацікавлена Барселона, повідомляє L'Equipe. "Блаугранас" спробують підписати Берната, якщо той не домовиться про новий контракт з ПСЖ.

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Угода зі столичним грандом у Хуана завершується вже цього літа. Але, за інформацією журналіста Мухамеда Бухафсі, сторони близькі до продовження контракту аж до 2026 року. Оборонцю нібито комфортно грати в Парижі.

Значну частину поточного сезону Хуан Бернат пропускає через травму. В Лізі 1 кампанії 2020/21 іспанець взяв участь лише у 3 поєдинках, результативними діями не відзначався.

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