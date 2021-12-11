Керівництво каталонського клубу може вдатися до рішучих дій, щоб вивести команду з кризи.

Провал у Лізі чемпіонів, де Барса не вийшла з групи вперше у ХХІ столітті, та поточне сьоме місце в чемпіонаті Іспанії ставлять під загрозу перспективи гравців нинішнього складу.

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За інформацією журналіста Жорді Грау, лише три футболісти можуть не хвилюватися за своє майбутнє. До списку недоторканих потрапили Гаві, Ансу Фаті та Ніко Гонсалес. Решті ж належить довести свою цінність до кінця сезону.

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Влітку Барселона готова почати масову чистку складу. Каталонці будуть розривати контракти та намагатимуться продавати непотрібних футболістів. Зазначається, що будуть вислухані пропозиції щодо будь-якого гравця, окрім згаданого тріо.

Слід зауважити, що на такі кроки клуб змушений піти не лише для того, щоб заробити на нові трансфери. Барсі також потрібно розвантажувати бюджет зарплат, оскільки новачків буде складно зареєструвати у Ла Лізі.

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