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Барселона готова масово продавати – лише шість гравців мають імунітет

13:31 375 Читать на русском
Барселона готова масово продавати – лише шість гравців мають імунітет
ФК Барселона

Каталонська Барселона влітку може стати одним із найактивніших гравців на трансферному ринку.

Керівництво "синьо-гранатових" вже поінформувало більшість своїх гравців про можливий трансфер, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, лише шість футболістів гарантовано залишаться в команді після літнього трансферного вікна: Ліонель Мессі, Антуан Грізманн, Френкі де Йонг, Марк-Андре тер Штеген, Ансу Фаті та Жерар Піке.

Щодо решти гравців Барселона готова вислуховувати пропозиції інших клубів. Зазначається, що майже не мають шансів залишитися у столиці Каталонії Іван Ракітіч, ​​Нету та Артуро Відаль. Керівництво готове пожертвувати практично будь-яким футболістом заради трансферів форварда Інтера Лаутаро Мартінеса і хавбека Ювентуса Міралема П'яніча.

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