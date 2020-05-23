Барселона готова масово продавати – лише шість гравців мають імунітет

Каталонська Барселона влітку може стати одним із найактивніших гравців на трансферному ринку.

Керівництво "синьо-гранатових" вже поінформувало більшість своїх гравців про можливий трансфер, повідомляє Marca.

Ракітіч зізнався, на який клуб проміняв би Барселону

За інформацією видання, лише шість футболістів гарантовано залишаться в команді після літнього трансферного вікна: Ліонель Мессі, Антуан Грізманн, Френкі де Йонг, Марк-Андре тер Штеген, Ансу Фаті та Жерар Піке.

Щодо решти гравців Барселона готова вислуховувати пропозиції інших клубів. Зазначається, що майже не мають шансів залишитися у столиці Каталонії Іван Ракітіч, ​​Нету та Артуро Відаль. Керівництво готове пожертвувати практично будь-яким футболістом заради трансферів форварда Інтера Лаутаро Мартінеса і хавбека Ювентуса Міралема П'яніча.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"