Американець не проти змінити клубну прописку, щоб мати можливість отримувати регулярну ігрову практику.

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За інформацією Mundo Deportivo, Пулішіч став трансферною ціллю Барселони. Зазначається, перехід може відбутися вже взимку. Йдеться про оренду, оскільки каталонці не мають можливості здійснювати дорогі трансфери. Американцю подобається такий сценарій, адже в Челсі він не може виграти конкуренцію.

Додамо, що в січні 2019-го Челсі заплатив Борусії Д за Пулішіча 64 млн євро. У поточному сезоні вінгер лише 10 разів з'являвся на футбольному полі, записавши у свій актив два голи та один асист.

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