Барселона – Ференцварош: Харатін і Зубков потрапили у старт на матч Ліги чемпіонів
Барселона в рамках матчу групового етапу ЛЧ приймає Ференцварош. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона – Фенербахче розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 3", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Українці Ігор Харатін та Олександр Зубков потрапили у основний склад.
Стартовий склад
Барселона: Нето – Роберто, Піке, Лангле, Дест – П'яніч, де Йонг – Трінкау, Коутінью, Фаті – Мессі
Запасні: Пенья, Араухо, Бускетс, Аленья, Грізманн, Дембеле, Брейтвейт, Дембеле, Пуч, Педрі, Фірпо, Мінгеса, Тенас
Ференцварош: Дибус – Ботко, Блажіч, Ковачевіч, Чівіч – Харатін, Шігер, Лайдуні – Зубков, Нгуен, Ісаел
Запасні: Богдан, Фрімпонг, Сомалія, Ловренчіч, Мак, Батуріна, Хайстер, Двалі, Банкі, Болі
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