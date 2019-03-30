Барселона – Еспаньйол – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Барселона перемогла Еспаньйол у 29 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Еспаньйол.

Перемогу Барселоні приніс Ліонель Мессі, який оформив дубль у другому таймі зустрічі. Аргентинець повторив рекорд Касільяса за кількістю перемог у Прімері (334).

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Після цього матчу Барселона набрала 69 очок і продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю Ла Ліги. Еспаньйол має 34 пункти та посідає 14-е місце.