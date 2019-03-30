Барселона – Еспаньйол – 2:0 – відео голів та огляд матчу

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Барселона – Еспаньйол: Мессі панєнкою зі штрафного творить історію, хоча екс-голкіпер Реала був близький до дива
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Манчестер Сіті переграв Фулхем і повернувся на вершину АПЛ – Зінченко без блиску, але з феєричною точністю передачАнглія — 17:22 4222
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Фулбеки Клоппа, Сілви Гвардіоли та вбивча зв'язка Сульшера – топ-10 найкращих дуетів АПЛАнглія — 15:00 895
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Фулхем – Манчестер Сіті: Зінченко знову вийшов у старті "містян" – пряма трансляція матчуАнглія — 14:20 2599
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"Путін – х**ло". Історія створення легендарного хіта від ультрас Металіста – йому сьогодні 5 років