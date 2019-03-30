Барселона нарешті забиває Еспаньйолу в каталонському дербі – Мессі забиває курйозний гол

Барселона приймає Еспаньйол у каталонському дербі. Рахунок і огляд матчу 29-го туру чемпіонату Іспанії 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Еспаньйол, стартує на "Футбол 24" о 17:15. Після 28-и турів Прімери команда Вальверде на всіх парах мчить до чемпіонства. Барса на 10 очок випереджає Атлетіко і на 12 – Реал. Еспаньйол же посідає 13-е місце. "Папуги" набрали 34 очки, що на 32 менше, ніж у їхніх каталонських сусідів. Від зони вильоту, як і від місця в ЛЄ, команду Рубі відділяють 9 балів.

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На 9-й хвилині Мессі відвозив усю оборону Еспаньйола, але снаряд з рикошетом полетів вище. Варто відзначити, що в тому епізоді арбітри не помітили очевидний офсайд. Якщо не зважати на декілька зблисків індивідуального генія Лео, номінальні гості без особливих проблем стримували атакувальні потуги Барси у стартові 20 хвилин. Суарес з Ракітічем перервали нудний перебіг матчу комбінацією, яку започаткував Мессі. Хорват мінімально не влучив у дальній кут. Суарес після простріл Альби також схибив. Мессі зі штрафного подав так, що екс-голкіпер Реала Лопес в останній момент врятував партнера, Віктора Санчеса від автогола.

Еспаньйол втратив нагоду провести разючу контру, а у відповідь захисники змушені були валити капітана Барси всіма силами. Небезпечний штрафний, але Мессі влучив у голову Роки, який сміливо став на шляху м'яча. Після того, як суддя зіграв на перехопленні, гості організували швидку і дуже перспективну атаку, однак завершити її ударом не вдалось. Суперник подарував Лео, який уже опинився в офсайді і не планував брати участь в епізоді, удар без перешкод з кількох метрів – знову повз. Як наслідок, команда екс-форварда донецького Шахтаря Факундо Феррейри (аргентинець пропускає дербі через травму), вистояла в першому таймі (0:0).

Мелендо на 54-й завдав першого влучного удару в матчі. Не дуже сильно і важко для тер Штегена, але сам факт – жахливі цифри Барси за майже годину гри! Вирішувати проблеми перед аудиторією Камп Ноу в майже 93 тисячі Вальверде вирішив замінами. Центральний півзахисник Артур поступився місцем на полі форварду Малкому, а замість Семеду вийшов Роберто – тут заміна по позиції. Це ледь не спрацювало вже на 63-й хвилині. Коутінью розрізав захист пасом на Малкома, і лише Дієго Лопес зупинив удар/простріл бразильця. За ударами у площину Барселона вирівняла становище 1:1.

Коутінью з кількох метрів дав вище, а Мессі знову обійшов усіх, нарвавшись на фол на межі пенальті. Ліонель з 18 метрів пробив над стінкою – воротар тягнуся за м'ячем, а свій же захисник Санчес йому завадив, скинувши головою у ціль. Курйозне взяття воріт