"Я не дуже радий ситуації з реєстраціями, але довіряю клубу. Нам потрібно почекати до завтра. Те саме було минулого сезону. Ми повинні зосередитися на тому, що можемо зробити. Решту я довіряю клубу.

"Важко відмовити": Іньїго вперше прокоментував свій трансфер з Барселони в Аль-Наср

Я вже говорив про Іньїго. Ми летіли назад з Південної Кореї до Барселони. Це стало для мене несподіванкою, але я чудово розумію. Я не радий, бо він фантастичний гравець з чудовим характером. Він виконує те, що йому каже тренер. Він був гравцем, який дуже допомагав партнерам, він знав свою роботу, виконував те, що йому казали... Він був одним із лідерів у роздягальні, чудовим гравцем і людиною. Бажаю йому всього найкращого", – цитує Фліка Marca.

Нагадаємо, вже завтра (16 серпня) Барселона на полі Мальорки зіграє матч першого туру Ла Ліги. "Кулес" встигли зареєструвати лише воротаря Жоана Гарсію, а інші новачки Маркус Рашфорд і Руні Барджі поки недоступні. Також не зіграють Войцех Щенсни, Жерар Мартін та Ектор Форт, які підписували нові контракти.

Хто зайшов у Ла Лігу? Критик Мессі, клуб Луніна і 40-річного Касорли, а ще – арена, яка пам’ятає міні-шедевр Шеви