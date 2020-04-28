Барселона дозволила Ювентусу вести перемовини з Артуром

Хавбек Барселони Артур вже наступний сезон може розпочати у Серії А.

Каталонці не проти заробити на трансфері Артура, тому дали "зелене світло" Юве для перемовин з гравцем, повідомляє Mundo Deportivo.

Артур відмовився переходити в Інтер – хавбек Барселони визначився з майбутнім

Видання переконує, що зважаючи на хороші відносини між клубами, трансфер виглядає дуже вірогідним. Чинний контракт 23-річного бразильця з "блаугранас" розрахований до літа 2024-го.

У нинішньому сезоні Прімери Артур провів 16 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"