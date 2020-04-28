toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Барселона дозволила Ювентусу вести перемовини з Артуром

28 квітня 10:15 433 Читать на русском
Барселона дозволила Ювентусу вести перемовини з Артуром
Ліонель Мессі та Артур / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселони Артур вже наступний сезон може розпочати у Серії А.

Каталонці не проти заробити на трансфері Артура, тому дали "зелене світло" Юве для перемовин з гравцем, повідомляє Mundo Deportivo.

Артур відмовився переходити в Інтер – хавбек Барселони визначився з майбутнім

Видання переконує, що зважаючи на хороші відносини між клубами, трансфер виглядає дуже вірогідним. Чинний контракт 23-річного бразильця з "блаугранас" розрахований до літа 2024-го.

У нинішньому сезоні Прімери Артур провів 16 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"

blog_ava
Перший український футболіст заразився коронавірусом – ЗМІ оприлюднили його ім'я
11:33
3357
Теги
Барселона Барселона Іспанія Ювентус Ювентус Трансфери Барселони Трансфери Трансфери Ювентуса Артур Артур
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
8
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук