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Барселона дозволила Малкому ігнорувати тренування, щоб завершити перехід в Зеніт

13:04 616 Читать на русском
Барселона дозволила Малкому ігнорувати тренування, щоб завершити перехід в Зеніт
Малком / Фото ФК Барселона

Схоже, в таборі Барселони вже поставили хрест на майбутньому Малкома в каталонському клубі.

Барселона опублікувала фото з чергового тренування каталонців перед новим сезоном.

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Прес-служба "блаугранас" заявила, що форвард Малком не брав участі у занятті, позаяк клуб дозволив бразильцю завершити усі питання щодо свого майбутнього.

Найвірогідніше, що 22-річний нападник продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії, де в його послугах зацікавлений Зеніт. Пітерці готові заплатити за Малкома 40 млн євро плюс 5 млн у вигляді бонусів.

В минулому сезоні Ла Ліги форвард провів 15 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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