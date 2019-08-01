Барселона дозволила Малкому ігнорувати тренування, щоб завершити перехід в Зеніт

Схоже, в таборі Барселони вже поставили хрест на майбутньому Малкома в каталонському клубі.
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Прес-служба "блаугранас" заявила, що форвард Малком не брав участі у занятті, позаяк клуб дозволив бразильцю завершити усі питання щодо свого майбутнього.
Найвірогідніше, що 22-річний нападник продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії, де в його послугах зацікавлений Зеніт. Пітерці готові заплатити за Малкома 40 млн євро плюс 5 млн у вигляді бонусів.
В минулому сезоні Ла Ліги форвард провів 15 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.
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