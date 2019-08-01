Барселона дозволила Малкому ігнорувати тренування, щоб завершити перехід в Зеніт

Схоже, в таборі Барселони вже поставили хрест на майбутньому Малкома в каталонському клубі.

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Зеніт узгодив трансфер Малкома – в Росії хавбек Барселони отримуватиме величезну зарплату

Прес-служба "блаугранас" заявила, що форвард Малком не брав участі у занятті, позаяк клуб дозволив бразильцю завершити усі питання щодо свого майбутнього.

Найвірогідніше, що 22-річний нападник продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії, де в його послугах зацікавлений Зеніт. Пітерці готові заплатити за Малкома 40 млн євро плюс 5 млн у вигляді бонусів.

В минулому сезоні Ла Ліги форвард провів 15 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Entrenamiento de los jugadores disponibles en el campo Tito Vilanova. Malcom no se entrena con permiso del club para resolver su futuro



También entrenan Iñaki Peña, M. Wague, Guillem, Monchu, Collado, Riqui Puig y C. Pérez del @FCBarcelonaB pic.twitter.com/NhaiArWZ4t — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 1 серпня 2019 р.

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