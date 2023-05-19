Хаві найближчим часом продовжить контракт із Барселоною до 2026 року.

Наступного тижня головний тренер Барселони Хаві зустрінеться з президентом клубу Жоаном Лапортою, щоб продовжити контракт. Як інформує Diario Sport, обидві сторони досягли усної угоди – договір між клубом і фахівцем буде продовжено до літа 2026 року.

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Згідно з джерелом, зарплату Хаві не буде знижено – тренер усвідомлює скрутне фінансове становище клубу і не має наміру "вибивати" для себе істотне підвищення окладу.

Цього сезону Хаві виграв із Барселоною Суперкубок Іспанії та Ла Лігу. Тренер планує продовжити перебудову команди з відходом Серхіо Бускетса в міжсезоння.

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