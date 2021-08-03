Вінгер "синьо-гранатових" таки погодився на продовження співпраці з каталонським клубом.

Усман Дембеле продовжить захищати кольори Барселони. Контракт вінгера, який через травму вилетів приблизно до листопада, завершується влітку наступного року. Француз, схоже, таки досяг згоди щодо умов нової угоди, хоча міг би з 1 січня вести перемовини з іншими клубами.

Барселона шантажем схиляє Дембеле до продовження контракту

Агенти гравця зуміли залагодити непорозуміння з Барселоною. 24-річний чемпіон світу навіть погодився на невелике зниження зарплатні та поставить підпис під контрактом на 1-2 роки. Відповідно, наступного літа Барселона не втратить Дембеле безкоштовно, повідомляє Sport.es.

Нагадаємо, раніше Барса навіть погрожувала Усману шантажем, якщо той відмовиться продовжити контракт.

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