Бразильський форвард Вітор Роке стане гравцем Барселони на початку 2024 року – на 6 місяців швидше, ніж планувалося раніше.

Влітку 2023-го Барселона придбала в Атлетіко Паранаенсе права на Віктора Роке. За нападника, який вже дебютував за національну збірну Бразилії, заплатили 30 мільйонів євро плюс бонуси.

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Він мав приєднатися до "синьо-гранатових" після завершення сезону 2023/24, але Барса отримає футболіста вже у зимове вікно. Про це повідомив представник 18-річного форварда Андре Курі, який раніше працював у Барселоні.

"Вітор Роке добре відновлюється від травми. Максимум через 4 тижні він буде готовий. У січні він приєднається до Барселони. З Атлетіко Паранаенсе все узгоджено", – цитує Курі Mundo Deportivo з посиланням на RAC1.

Нещодавно Вітор Роке зазнав травми у матчі чемпіонату Бразилії, але форварду пощастило. Пошкодження виявилося не надто серйозним, тому операція не знадобиться. Роке у 78-ми матчах за Атлетіко Паранаенсе забив 27 голів і віддав 11 асистів.

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