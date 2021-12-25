Каталонський клуб на офіційному сайті продовжує продавати амуніцію колишньої зірки, повідомляє AS.

Барселона залишила гравців без різдвяних подарунків

На деяких екземплярах є автографи Мессі, тому вони коштують чималих грошей. Найбільша ціна у футболки сезону 2013/14, яку підписали сам Лео, Хаві та Іньєста. За неї потрібно викласти майже 3 тисячі євро. Також є капітанська пов'язка Мессі за 643 євро і минулорічна футболка за 1170 євро.

Нагадаємо, минулого літа аргентинець приєднався до ПСЖ вільним агентом. Мессі провів у структурі Барси 18 сезонів, упродовж яких виграв 35 трофеїв.

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