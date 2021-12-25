Барселона досі наживається на Мессі – амуніцію аргентинця продають за велетенськими цінами
Барселона намагається витиснути максимум із залишків слави, яку Ліонель Мессі залишив на Камп Ноу.
Каталонський клуб на офіційному сайті продовжує продавати амуніцію колишньої зірки, повідомляє AS.
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На деяких екземплярах є автографи Мессі, тому вони коштують чималих грошей. Найбільша ціна у футболки сезону 2013/14, яку підписали сам Лео, Хаві та Іньєста. За неї потрібно викласти майже 3 тисячі євро. Також є капітанська пов'язка Мессі за 643 євро і минулорічна футболка за 1170 євро.
Нагадаємо, минулого літа аргентинець приєднався до ПСЖ вільним агентом. Мессі провів у структурі Барси 18 сезонів, упродовж яких виграв 35 трофеїв.
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