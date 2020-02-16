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Барселона досі чекає на Неймара – хакери зламали усі соцмережі клубу

16 лютого 10:32 1431 Читать на русском
Барселона досі чекає на Неймара – хакери зламали усі соцмережі клубу
Неймар / Фото з відкритих джерел

Схоже, сага з трансфером Неймара у Барселону отримала нове дихання.

15 лютого офіційну сторінку Барселони у twitter було зламано та опубліковано сенсаційні новини про подальшу долю Неймара.

Неймар повинен стати монахом, щоб повернутись в Барселону, – колишній віце-президент каталонців

"Ми прочитали кілька приватних повідомлень. Схоже, Неймар повернеться сюди", – заявили хакери з порталу Ourmine.

Нагадаємо, 27-річний бразилець перебрався з Барси в ПСЖ у 2017-му за рекордні 222 млн євро. Влітку каталонці намагались повернути Неймара, але не дійшли згоди з керівництвом ПСЖ.

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Теги
Іспанія Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Трансфери Барселона Барселона Трансфери Барселони Трансфери ПСЖ Неймар в Барселону
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