"Блаугранас" та ще кілька колективів показали, що не залишать у біді команди з Каталонії, які потребують допомоги.

1 вересня в Альканарі був шторм, у місті випало 217 літрів опадів на один метр квадратний. Це дуже пошкодило газон однойменного клубу, що виступає у третій каталонській лізі.

Барселона приготувала стильний сюрприз для Динамо та інших суперників у Лізі чемпіонів

У соцмережах Альканар опублікував фото понівеченого поля і написав: "Ми втратили усе". Опісля чимало колективів запропонували свою допомогу. Серед них, зокрема, були Барселона й Еспаньйол.

Президент команди був приємно здивований ввічливістю усіх клубів і розповів, що вони попросили список необхідних матеріалів для відновлення усього пошкодженого.

Фото понівеченого поля:

"Трансфер Грізманна – відстій": Куман здивований "підступом" Суареса – Барселона ставить на двох гравців після Мессі