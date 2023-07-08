Барселона таки зможе потішити своїх фанатів придбанням одного з головних талантів Бразилії.

Каталонці нарешті дійшли згоди з Атлетіко Паранаенсе щодо всіх ключових деталей трансферу 18-річного форварда Вітора Роке, інформує Sport.es.

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Барселона запропонувала бразильцям 30 млн євро+31 млн бонусами замість 35+10, які фігурували в рамках першого договору. Обмін документами затягнувся на кілька тижнів, що почало дратувати керівництво Атлетіко Паранаенсе. "Кулес" зараз мають дуже обмежені фінансові можливості і були змушені переглянути угоду. Барсі вдалося розтягнути термін виплат на 4 роки, зменшити "тверду" частину, але пообіцяти більші бонуси.

Роке стане рекордним продажем в історії Атлетіко Паранаенсе, проте на Камп Ноу переїде лише в січні 2024-го. Наразі нападник провів 66 матчів за дорослу команду "Урагана", оформивши 22 голи та 9 асистів. Юнак встиг дебютувати за національну збірну Бразилії. Роке хотів перейти саме до Барселони, погодившись на відносно скромну зарплату – 3,6 млн євро "брудними" на рік (1,5 млн "чистими"). ПСЖ, МЮ і Тоттенхем були готові запропонувати утричі більше.

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