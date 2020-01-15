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Барселона домовилася про придбання хавбека Палмейраса

15 січня 10:27 2465 Читать на русском
Барселона домовилася про придбання хавбека Палмейраса
Матеус Фернандес / Fox Sports Brazil

Каталонський гранд невдовзі підсилиться бразильським півзахисником Матеусом Фернандесом.

Барселона погодилася виплатити за 21-річного гравця 11 мільйонів євро, які вимагав Палмейрас, інформує Globo Esporte. Щоправда, "вердау" належить лише 75% прав на футболіста, а інші 25% залишив за собою його попередній клуб – Ботафого. Офіційно трансфер можна буде оформити тільки тоді, коли свою згоду дасть клуб із Ріо-де-Жанейро.

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Зазначимо, що скаути Барселони стежили за Матеусом Фернандесом протягом двох років. У минулому чемпіонаті Бразилії хавбек зіграв 11 матчів, у яких забив 1 гол.

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