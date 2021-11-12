Захисник Дані Алвес близький до повернення у головний клуб свого життя.

Бразилець узгодив з керівництвом "блаугранас" усі деталі контракту, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Пуйоль близький до повернення у Барселону – Хаві знайшов посаду для товариша

Угода розрахована на один сезон з можливістю пролонгації до червня 2023-го. На підписанні 38-річного оборонця особисто наполягав Хаві, для якого це буде перший трансфер після призначення головним тренером Барселони. У вересні Алвес попрощався із Сан-Паулу, тому дістанеться каталонцям на правах вільного агента.

Нагадаємо, бразилець вже виступав за Барселону у 2008-2016 роках. У складі "блаугранас" здобув 23 трофеї, серед яких 6 чемпіонств Прімери та 3 перемоги в Лізі чемпіонів.

Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі