"Блаугранас" домовились з 21-річним іспанцем, стверджує Esport3. Барселона вже сидить за столом перемовин із Манчестер Сіті та намагається знайти спільну мову.

Гвардіола погодився відпустити Торреса в Барселону – вінгер Ман Сіті сам попросився додому

Однією з пропозицій був обмін Феррана Торреса на проблемного форварда Усмана Дембеле, в якого залишилось 7 місяців контракту з "містянами". Але керівництво клубу з Манчестера такий варіант абсолютно не влаштував.

Угода Торреса з Сіті розрахована до літа 2025 року, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 50 млн євро. У поточному сезоні вінгер провів 7 матчів, відзначившись трьома голами та одним асистом.

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