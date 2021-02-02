Барселона домовилась з Ніццою про трансфер Тодібо
00:45 - Читать на русском
Оборонець Барси Жан-Клер Тодібо повертається на батьківщину.
Ніцца орендувала захисника Барселони Жан-Клера Тодібо, повідомляє офіційний сайт французького клубу.
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Угода про співпрацю між клубом та 21-річним гравцем розрахована до 30 червня 2021-го. Першу половину сезону француз провів у Бенфіці на правах оренди, але через свою травматичність не зміг закріпитись у таборі "орлів".
Після 21 туру Ліги 1 Ніцца розташувалась на 13-й сходинці турнірної таблиці.
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