Ніцца орендувала захисника Барселони Жан-Клера Тодібо, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

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Угода про співпрацю між клубом та 21-річним гравцем розрахована до 30 червня 2021-го. Першу половину сезону француз провів у Бенфіці на правах оренди, але через свою травматичність не зміг закріпитись у таборі "орлів".

Після 21 туру Ліги 1 Ніцца розташувалась на 13-й сходинці турнірної таблиці.

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