Каталонський колектив близький до першого трансферу за часів тренерства Хаві Ернандеса.

Барселона досягнула остаточної домовленості з Манчестер Сіті щодо трансферу Феррана Торреса під час зимового трансферного вікна, повідомляє El rincón del barcelonista.

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Перехід може обійтись "блаугранас" загалом у 57 мільйонів євро. 45 млн Барса виплатить "містянам" двома частинами влітку 2022 і 2023 років. Ще 12 мільйонів передбачені колективу з Манчестера у вигляді бонусів.

Зауважимо, Ферран виступає за Сіті з серпня 2020-го. В поточному сезоні Торрес має обмаль ігрового часу: 7 поєдинків, 3 голи та 1 результативна передача.

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