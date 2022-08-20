Між представниками Депая та Барселоною є домовленість щодо розриву контракту – для цього потрібно, аби Ювентус домовився щодо співпраці з нідерландцем, повідомляє Фабріціо Романо.

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"Стара синьйора" має узгодити з Мемфісом його особистий контракт. Повідомлялось, що Депаю пропонують угоду на 2 роки. Лише після того, як Ювентус домовиться з нідерландцем, Барселона розірве із ним контракт.

Додамо, що Депай став гравцем "блаугранас" влітку 2021 року, зіграв за команду в 37 матчах в усіх турнірах, в яких забив 13 голів та віддав 2 асисти.

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