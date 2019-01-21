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Барселона домовилась про оренду Кевіна-Прінса Боатенга, – Ді Марціо

14:51 727 Читать на русском
Барселона домовилась про оренду Кевіна-Прінса Боатенга, – Ді Марціо
Кевін-Прінс Боатенг / соцмережі

Хавбек Сассуоло Кевін-Прінс Боатенг невдовзі підпише контракт з Барселоною. Клуби домовились про трансфер.

Барселона узгодила оренду хавбека Сассуоло Кевіна-Прінса Боатенга, повідомляє Джанлука Ді Марціо. "Блаугранас" заплатять за оренду 2 млн євро і включать опцію викупу за 8 млн.

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Ганець вже виступав у Прімері в складі Лас-Пальмаса, нині знову грає в Італії в складі Сассуоло.

У 2011 році Боатенг забив ефектний гол Барселоні ще коли грав за Мілан, п'ятою обігравши захисника, після чого прошив Віктора Вальдеса.

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