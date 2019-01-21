Барселона домовилась про оренду Кевіна-Прінса Боатенга, – Ді Марціо

Овертайм — 16:00 256
-
"Коли я сказав, що покидаю клуб, Ягелка хотів мене вдарити". Він забив Ліверпулю 5 голів і заробив вилучення на Мундіалі
-
Падіння Саррі, інерція Ліверпуля та Борусії Д, успіхи Реала та Барселони, італійська консервація: підсумки євровікендуСвіт — 14:00 1293
-
Манор Соломон: чотири складні запитання до новачка Шахтаря, на які важко відповістиСергій Тищенко — 12:00 3262
-
Барселона – Леганес: перфоменс Дембеле, магічні ривки Суареса, проблеми каталонців в обороні та українці на банціІспанія — 04:45 3028
-
Копа Амеріка 2019 U-20: вінгери Шахтаря і Реала не змогли обіграти Колумбію – Бразилія розчаровує на стартіУкраїна — 20 січ 835
Всі новини