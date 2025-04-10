Після тривалої судової тяганини Барселона, зрештою, знову може зареєструвати на сезон двох гравців. Йдеться про Дані Ольмо та Пау Віктора, повідомляє Diario AS.

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Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас доклав чимало зусиль, щоб подати апеляцію до адміністративних судів після відмов спортивних організацій підтримати його позицію. Проте тепер ухвала суду гарантує, що Дані Ольмо та Пау Віктор без проблем зможуть брати участь у матчах Ла Ліги, Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Дані Ольмо перейшов у Барселону влітку 2024 року з РБ Лейпциг. За каталонців він зіграв 28 матчів у поточному сезоні, забивши 8 голів та віддавши 5 асистів.

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