Барселона вже планує трансферну кампанію на літнє вікно-2024. Чемпіони Іспанії хочуть зберегти орендованих португальців – Жоау Канселу і Жоау Феліша.

Зірки збірної Португалії солідно розпочали кар'єру в Барселоні. Жоау Феліш зіграв 3 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист. Жоау Канселу відзначився одним голом у 3-х поєдинках.

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Барса вже роздумує над викупом обох футболістів, яких влітку орендувала абсолютно безкоштовно. "Блаугранас" звернулися до Манчестер Сіті та Атлетіко, щоб дізнатися стартову вартість Канселу і Феліша, інформує Mundo Deportivo.

За Жоау Феліша доведеться заплатити 80 мільйонів євро. У форварда контракт з Атлетіко аж до 2029 року з клаусулою 350 млн євро. Канселу обійдеться значно дешевше – Ман Сіті готовий відпустити захисника за 25 мільйонів.

Яящо португальці продовжать демонструвати такий же рівень гри, то Барселона впродовж сезону спробує домовитися з обома клубами щодо зниження ціни. Перш за все, це стосується нападника "матрацників". Ситуацію може дещо спростити той факт, що Канселу та Феліш прагнуть залишитися в Барсі після завершення терміну оренди.

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