Після перенесеного матчу між Осасуною та Барселоною памплонський клуб направив скаргу з вимогою зарахувати "блаугранас" технічну поразку. Та все ж футбольна федерація Іспанії остаточно відхилила протест Осасуни щодо участі в грі Іньїго Мартінеса, повідомляє Mundo Deportivo.

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Лідери Ла Ліги могли отримати несподівану технічну поразку, у випадку, якщо скарга Осасуни була б задоволена RFEF. Памплонська команда посилалась на 5 статтю ФІФА, яка забороняє участь травмованих збірників у матчах клубу через менш ніж 5 днів після останньої гри національної команди, якщо офіційна структура не звільнить футболіста.

Федерація футболу Іспанії ще раз підтвердила, що захисник Барселони отримав дозвіл зіграти у матчі 27-го туру Ла Ліги після того, як був замінений у заявці збірної Іспанії через травму.

Додамо, що завдяки перемозі над Осасуною в перенесеному матчі Барселона вирвалась уперед в чемпіонських перегонах чемпіонату Іспанії. Після 30 турів каталонці зберігають відрив у 4 очки від Реала в турнірній таблиці Ла Ліги.

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