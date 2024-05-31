Португальський хавбек Бернарду Сілва отримав новий шанс здійснити свою мрію та пограти за Барселону.

Хаві два роки просив Барселону про трансфер Сілви, а сам португалець чекав пропозиції з Каталонії, однак фінансове становище "блаугранас" не дозволяло організувати перехід.

Манчестер Сіті ризикує втратити трьох ключових гравців – Барселона та ПСЖ посперечаються за одного з них

Відразу після відставки Хаві виплив таємний пункт у контракті Бернарду з Манчестер Сіті. Як виявилося, покупець може виплатити клаусулу 58 мільйонів євро не відразу, а трьома частинами, повідомляє AS з посиланням на TV3.

За такою схемою Барселона має змогу підписати Сілву, але тепер своє слово повинен сказати новий тренер Гансі Флік. Паралельно на 29-річного універсала претендують Баварія та ПСЖ.

Бернарду – ключовий гравець Манчестер Сіті, який під керівництвом Гвардіоли шість разів став чемпіоном Англії та виграв Лігу чемпіонів-2022/23. І все ж він мріє про Барсу. Навіть розпитував Феліша про оподаткування в Іспанії.