Барселона дізналась про таємну лазівку, яка допоможе підписати зірку Манчестер Сіті
Португальський хавбек Бернарду Сілва отримав новий шанс здійснити свою мрію та пограти за Барселону.
Хаві два роки просив Барселону про трансфер Сілви, а сам португалець чекав пропозиції з Каталонії, однак фінансове становище "блаугранас" не дозволяло організувати перехід.
Манчестер Сіті ризикує втратити трьох ключових гравців – Барселона та ПСЖ посперечаються за одного з них
Відразу після відставки Хаві виплив таємний пункт у контракті Бернарду з Манчестер Сіті. Як виявилося, покупець може виплатити клаусулу 58 мільйонів євро не відразу, а трьома частинами, повідомляє AS з посиланням на TV3.
За такою схемою Барселона має змогу підписати Сілву, але тепер своє слово повинен сказати новий тренер Гансі Флік. Паралельно на 29-річного універсала претендують Баварія та ПСЖ.
Бернарду – ключовий гравець Манчестер Сіті, який під керівництвом Гвардіоли шість разів став чемпіоном Англії та виграв Лігу чемпіонів-2022/23. І все ж він мріє про Барсу. Навіть розпитував Феліша про оподаткування в Іспанії.