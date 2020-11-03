Абсолютний лідер групи G проти команди, яка посідає 3 місце завдяки кращій різниці голів, ніж у Ференцвароша, і тільки чекає на свою першу перемогу. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00 на стадіоні Камп Ноу. Цікаво, що у внутрішніх чемпіонатах ролі команд протилежні. Підопічні Луческу впевнено лідирують в УПЛ, не програвши жодного разу за 8 турів. А ось Барса набрала лише 2 очки за 4 попередні матчі Прімери, тож плентається на 12 місці.

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Барселона – Динамо: де дивитись матч онлайн

Українські глядачі в нинішньому сезоні єврокубків отримали альтернативу. Матч Барселона – Динамо Київ дивитись онлайн можна як на платформі MEGOGO, так і oll.tv. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на телеканалі "Футбол 2". Також грі передуватиме студія "Ніч Ліги чемпіонів" – початок о 21:00 на "Футбол 1".

Звітний поєдинок в інших країнах покажуть: 5 SPORT Israel HD, Arena Sport 1 HD Serbia, BT Sport 3 HD, Asr TV, Digi Sport 1 HD, Movistar Liga de Campeones HD, Planet Sport 1 HD Croatia, Polsat Sport Premium 1 HD, TVP 1 HD, Sky Sport Football Italia HD, SBS 6 HD та Ziggo Sport Voetbal HD.

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