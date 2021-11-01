Київське Динамо зіграє з Барселоною на НСК Олімпійський у матчі 4-го туру групового етапу ЛЧ. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Барселона стартує 2 листопада о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри. Каталонцям потрібна виключно перемога, аби зачепитися за другу сходинку. Вони поступаються Бенфіці одним очком. Динамо замикає таблицю (1 бал). Баварія – безапеляційний лідер групи E (9 пунктів).

Динамо – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів

На території України поєдинок вже традиційно покаже платформа MEGOGO – новий офіційний транслятор єврокубків. Для перегляду зустрічі онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставки) потрібна передплачена підписка.

Також онлайн-трансляція матчу Динамо – Барселона буде доступна на платформі Volia TV.

Зазначимо, що каталонський гранд переживає найбільшу кризу в новітній історії клубу. Нещодавно Барса звільнила Рональда Кумана, команда плентається у середині турнірної таблиці Прімери з відставанням у 9 очок від лідера. Зміна тренера поки не допомагає – домашня нічия з Алавесом перед вояжем до Києва. Очікується, що після матчу з Динамо Лапорта вирушить в Катар на перемовини з Хаві.

Динамо не вражає на євроарені, зате у чемпіонаті України команда Лаческу почувається прекрасно – перша сходинку після 13 турів. Останньою жертвою киян в УПЛ став Маріуполь.