Тренерський штаб каталонців на чолі з Хаві Ернандесом тривалий час не зможе розраховувати на юного хавбека.

Педрі у свій 19-й день народження отримав неприємні новини. Він більше не зіграє за "блаугранас" у поточному році, інформує Marca.

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Ще у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів проти Баварії хавбек зазнав травми, але в наступному поєдинку з Бенфікою взяв участь і погіршив ситуацію. Очікувалось, що він зможе відновитись до середини грудня, але обстеження показало, що Педрі з'явиться на футбольному полі не раніше січня 2022 року.

У поточній кампанії півзахисник награв скромні 310 хвилин і не відзначився жодними результативними діями.

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