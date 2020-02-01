Барселона була готова продати Умтіті в Арсенал – захисник відмовився переїжджати в Лондон

Каталонський клуб вів переговори з "канонірами" щодо переходу центрального захисника Самуеля Умтіті під час зимового трансферного вікна.

Барселона була готова відпустити чемпіона світу в Лондон, але сам Умтіті відхилив варіант з переїздом на Туманний Альбіон, інформує Le Parisien. Гравець має намір повернути собі місце в основі "синьо-гранатових", яке він втратив після приходу в команду Клемана Лангле.

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Нагадаємо, що Умтіті перейшов у Барселону влітку 2016 року з Ліона за 25 млн євро. В поточному сезоні він зіграв 10 матчів за "синьо-гранатових" у всіх турнірах. Його контракт з іспанським клубом розрахований до літа 2023 року.

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