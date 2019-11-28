Барселона – Борусія Д – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Барселона приймала дортмундську Борусію в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів 2019/2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Борусія Д.

Барселона провела майстер-клас для дортмундської Борусії в рамках 5-го туру групового етапу ЛЧ.

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Ще до свистка на перерву голкіпер гостей двічі діставав м'яч з сітки воріт, влучними ударами відзначились Суарес та Мессі. В другому таймі до цієї компанії долучився ще Грізманн, який замкнув ювелірний асист Ліонеля.

Борусія Д спромоглась лише на гол престижу. Барса гарантувала собі достроково місце в плей-офф Ліги чемпіонів.

Барселона впевнено перемогла Борусію Д та вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів