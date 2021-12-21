Барселона має хороші шанси зберегти у себе вінгера Усмана Дембеле.

Остання пропозиція щодо продовження контракту влаштувала француза, повідомляє інсайдерський twitter-акаунт El rincón del barcelonista.

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Дембеле влітку 2022-го міг покинути Барселону вільним агентом, але довіра Хаві неабияк надихнула чемпіона світу залишилитися. Очікується, що він підпише нову угоду терміном на 3 роки. Зарплатня нападника за сезон складатиме 7,5 млн євро+2,5 млн бонусами.

Додамо, що у поточному сезоні Дембеле провів 7 матчів та відзначився одним асистом. Свого часу трансфер зірки Борусії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.

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