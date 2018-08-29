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Барселона близька до трансферу капітана молодіжної збірної Уругваю

19:03 229 Читать на русском
Барселона близька до трансферу капітана молодіжної збірної Уругваю
Рональд Араухо / фото із соцмереж

Уругвайський захисник Рональд Араухо найближчим часом може переїхати до Іспанії.

Захисник уругвайського клубу Бостон Рівер Рональд Араухо найближчим часом стане гравцем Барселони, повідомляє AS.

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За інформацією видання, каталонці заплатять за 19-річного виконавця 5 мільйонів доларів. Араухо виступатиме за молодіжну команду каталонців.

Гравець всю кар'єру провів в чемпіонаті Уругваю. Він також є капітаном молодіжної національної збірної своєї країни.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Барселона Б Рональд Араухо Рональд Араухо
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