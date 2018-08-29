Барселона близька до трансферу капітана молодіжної збірної Уругваю

Уругвайський захисник Рональд Араухо найближчим часом може переїхати до Іспанії.

Захисник уругвайського клубу Бостон Рівер Рональд Араухо найближчим часом стане гравцем Барселони, повідомляє AS.

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За інформацією видання, каталонці заплатять за 19-річного виконавця 5 мільйонів доларів. Араухо виступатиме за молодіжну команду каталонців.

Гравець всю кар'єру провів в чемпіонаті Уругваю. Він також є капітаном молодіжної національної збірної своєї країни.

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