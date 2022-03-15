У Нуссаїра Мазрауї завершується контракт з Аяксом. Він не планує залишатися в Нідерландах, адже має хороші пропозиції з елітних чемпіонатів. За захисника борються Баварія та дортмундська Борусія, але фаворитом на підписання футболіста виступає Барселона.

Барселона домовилася про перехід зірки Мілана

Каталонці запропонували Мазрауї контракт на 5 років з зарплатою в розмірі 10 мільйонів євро, повідомляє журналіст Патрік Бергер. В Аяксі марокканець заробляв значно менше – близько 700 тисяч річних. Очевидно, в Нідерландах настільки зарплату йому не піднімуть.

Барселона вже домовилася про два безкоштовні трансфери. Влітку на Камп Ноу переїдуть Андреас Крістенсен з Челсі та Франк Кессьє з Мілана.

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