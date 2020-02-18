Барселона близька до підписання найкращого бомбардира Леганеса, який отримав славу грози авторитетів

Керівництво Барселони планує вирішити питання нового нападника у найближчі дні.

Каталонці налаштовані домовитись з Леганесом щодо данця Мартіна Брейтвейта, інформує Marca.

Барселона офіційно відкинула звинувачення у спланованій атаці на власних зірок

Ла Ліга надала Барселоні спецальний дозвіл на трансфер нового гравця упродовж 15 днів. Втім, "блаугранас" хочуть вирішити питання ще швидше, щоб новачок мав більше часу для адаптації в команді Кіке Сетьєна. Саме Брейтвейт став піроритетним варіантом, агент нападника вже перебуває в столиці Каталонії і намагається домовитися щодо переходу. Клаусула у контракті нападника з Леганесом складає 20 млн євро.

До слова, саме Брейтвейт є найкращим бомбардиром Леганеса у сезоні 2019/20 – вісім голів та два асисти. У минулій кампанії данець забивав дещо менше (шість точних ударів), проте отримав славу грози авторитетів, засмутивши Реал, Валенсію, Севілью і Барселону.

Екс-форвард Карпат і Динамо як відчай Барселони: каталонців намагаються розвести на гроші, але Реал може змінити все