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Барселона близька до підписання найкращого бомбардира Леганеса, який отримав славу грози авторитетів

09:58 1541 Читать на русском
Барселона близька до підписання найкращого бомбардира Леганеса, який отримав славу грози авторитетів
Мартін Брейтвейт / АР

Керівництво Барселони планує вирішити питання нового нападника у найближчі дні.

Каталонці налаштовані домовитись з Леганесом щодо данця Мартіна Брейтвейта, інформує Marca.

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Ла Ліга надала Барселоні спецальний дозвіл на трансфер нового гравця упродовж 15 днів. Втім, "блаугранас" хочуть вирішити питання ще швидше, щоб новачок мав більше часу для адаптації в команді Кіке Сетьєна. Саме Брейтвейт став піроритетним варіантом, агент нападника вже перебуває в столиці Каталонії і намагається домовитися щодо переходу. Клаусула у контракті нападника з Леганесом складає 20 млн євро.

До слова, саме Брейтвейт є найкращим бомбардиром Леганеса у сезоні 2019/20 – вісім голів та два асисти. У минулій кампанії данець забивав дещо менше (шість точних ударів), проте отримав славу грози авторитетів, засмутивши Реал, Валенсію, Севілью і Барселону.

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Теги
Трансфери Іспанія Барселона Барселона Мартін Брейтвейт Мартін Брейтвейт Леганес Леганес Трансфери Барселони
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