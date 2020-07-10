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Барселона близька до підписання Лаутаро – каталонці мають зробити два кроки для заповітного трансферу

20:07 - Читать на русском
Барселона близька до підписання Лаутаро – каталонці мають зробити два кроки для заповітного трансферу
Лаутаро Мартінес / ESPN

Форвард Інтера Лаутаро Мартінес близький до переходу в Барселону – "блаугранас" мають виконати дві умови.

Барселона узгодила умови контракту з Лаутаро Мартінесом, стверджує ESPN, але майбутній трансфер залежить одразу від двох факторів.

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По-перше, "блаугранас" все ще не досягнули угоди з Інтером, який планує отримати за форварда 111 млн євро. По-друге, Барселона має продати Філіппе Коутінью, який не вписався в ігровий стиль каталонців. Зазначається, що саме за бразильця "синьо-гранатові" зможуть виручити найбільше, що допоможе уникнути проблем з фінансовим фейр-плей.

Нагадаємо, Лаутаро Мартінес перейшов у Інтер з аргентинського Расінга в 2018 році. Сума трансферу склала 25 млн євро. Відтоді Мартінес провів за "нерадзуррі" 66 матчів у всіх турнірах і забив 25 голів. Контракт 22-річного нападника з Інтером діє до літа 2023 року. Клаусула складає 111 млн євро.

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Інтер Інтер Лаутаро Лаутаро Мартінес Барселона Барселона Іспанія Трансфери Трансфери Барселони Філіппе Філіппе Коутінью
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