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Барселона близька до підписання капітана збірної Бразилії U-20

13:15 325 Читать на русском
Барселона близька до підписання капітана збірної Бразилії U-20
Вітао / фото із соцмереж

Барселона перебуває за крок від підписання контракту із захисником Палмейраса Вітао.

Керівництво каталонського клубу практично узгодило всі деталі угоди щодо переходу 19-річного бразильця, який наразі перебуває в Іспанії разом зі своїм агентом, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, швидше за все, Вітао спочатку буде виступати за Барселону Б, після чого поступово буде залучатися до тренувань з основною командою.

Вітао став гравцем Палмейраса в березні минулого року, але за головну команду так і не дубютував. У збірної Бразилії на Копа Амеріка U-20 захисник провів 9 матчів та був капітаном команди.

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