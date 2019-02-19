Барселона близька до підписання капітана збірної Бразилії U-20

Барселона перебуває за крок від підписання контракту із захисником Палмейраса Вітао.

Керівництво каталонського клубу практично узгодило всі деталі угоди щодо переходу 19-річного бразильця, який наразі перебуває в Іспанії разом зі своїм агентом, повідомляє Marca.

Ліон – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів

За інформацією видання, швидше за все, Вітао спочатку буде виступати за Барселону Б, після чого поступово буде залучатися до тренувань з основною командою.

Вітао став гравцем Палмейраса в березні минулого року, але за головну команду так і не дубютував. У збірної Бразилії на Копа Амеріка U-20 захисник провів 9 матчів та був капітаном команди.

Фіаско Реала, Зінченко знову довів, що потрібен Ман Сіті, приголомшливі рекорди Пйонтека і Пісарро: підсумки євровікенду