Каталонці, розуміючи, що Реал підпише Кіліана Мбаппе, дуже хотіли оформити трансфер Ерлінга Холанда. Контакти з представниками норвежця були налагоджені ще минулого року, але сторони так і не знайшли спосіб реалізувати перехід.

Кан пояснив, чому Баварія досі не перепідписала Лєвандовскі, Мюллєра та Нойєра

Водночас Барселона розуміє, що їй потрібна суперзірка світового рівня, адже ця роль досі вакантна після прощання з Лео Мессі минулого літа, повідомляє Sport.es. За інформацією джерела, після невдачі з Холандом каталонці зосередяться на кандидатурі Роберта Лєвандовскі.

Поляк поки не домовився про новий контракт з Баварією, а термін дії нинішнього спливає влітку 2023-го. Для 33-річного Лєвандовскі це буде одним із останніх шансів зважитися на новий виклик у кар'єрі, поки він ще перебуває у чудовій формі. Теоретично посприяти переходу можуть дружні стосунки між президентом Барселони та агентом гравця.

Барселона закрила трансфер Кессьє – Романо розкрив деталі контракту і зарплату поки ще зірки Мілана

Додамо, що у нинішньому сезоні Роберт Лєвандовскі провів у складі Баварії 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 43 голи та віддав 4 результативні передачі.