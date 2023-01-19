"Синьо-гранатові" досягли домовленості з 32-річним півзахисником про його перехід у Барсу. Гюндоган дістанеться каталонцям безкоштовно, адже його угода з Ман Сіті добігає кінця. Попередній контракт вже укладений – Ілкай вважає, що його етап у Манчестері завершений, і хоче нового виклику. Про це повідомив журналіст Хосе Альварес Гайя в ефірі El Chiringuito.

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Відповідно, хавбек збірної Німеччини може стати заміною 34-річному Серхіо Бускетсу, який ще не визначився зісвоїм майбутнім, але є великі шанси, що він піде. Виступи Гюндогана під керівництвом Гвардіоли полегшать адаптацію півзахисника у команді Хаві Ернандеса, що робить його ідеальним варіантом підсилення півзахисту.

За останні роки Ілкай стане четвертим гравцем Манчестер Сіті, який перейшов у Барселону. Раніше тим же шляхом пішли Ерік Гарсія, Серхіо Агуеро і Ферран Торрес, але жоден із них так і не став важливим у Барсі, а аргентинський нападник взагалі завершив кар'єру.

Влітку 2016-го Гюндоган став першим новачком Манчестер Сіті після призначення Хосепа Гвардіоли головним тренером. З часом Ілкай отримав статус капітана команди, виграв 4 титули АПЛ, зіграв 278 матчів і забив 51 гол.

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