Вже колишній оборонець Арсенала Ектор Бельєрін повертається у рідний для себе клуб, де робив перші кроки у футболі.

27-річний іспанець розірвав контракт з Арсеналом і на правах вільного агента приєднався до Барселони, інформує пресслужба "блаугранас".

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Бельєрін підпише з каталонцями контракт лише на один сезон. Його клаусула становитиме 50 мільйонів євро. Деталі презентації футболіста стануть відомі пізніше.

Для Ектора Барселона є рідним клубом. У ній він грав за U-16, після чого переїхав у Лондон, де пробився у першу команду Арсенала. За неї він провів загалом 239 поєдинків (9 голів та 29 асистів). Також грав за Уотфорд і Бетіс на правах оренди.

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