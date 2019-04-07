Барселона – Атлетіко – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Барселона перемогла Атлетіко у 31 турі Прімери (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Атлетіко.

Барселона впевнено обіграла Атлетіко і стала на крок ближчою до чемпіонства. Посприяло цьому швидке вилучення Дієго Кости, який в першому таймі занадто емоційно відреагував на рішення арбітра. Облак рятував "матрацників" весь матч, проте наприкінці гри Суарес та Мессі нарешті змогли пробити воротаря та принести перемогу каталонцям.

Барселона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Атлетіко

Таким чином, Барселона набрала 73 залікових бали та продовжила лідирувати у турнірній таблиці. Розрив між каталонцями та Атлетіко, який йде на другій позиції, тепер становить 11 очок.